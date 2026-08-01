Staffel 2Folge 8vom 01.08.2026
Karls HochzeitJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 8: Karls Hochzeit
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
WG Freund Karl will bei den Jungs im Garten heiraten. Er ist in Hannah verliebt. Diese geht jedoch fremd und wird am Hochzeitstag von Blake erwischt. Gesteht Blake Karl die Wahrheit und verdirbt so seinen großen Tag oder verheimlicht er das Gesehene?
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 2-7: Comedy Central Germany & © Season 1-3: Comedy Central