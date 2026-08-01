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Workaholics

Comedy CentralStaffel 2Folge 8vom 01.08.2026
Karls Hochzeit

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Workaholics

Folge 8: Karls Hochzeit

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

WG Freund Karl will bei den Jungs im Garten heiraten. Er ist in Hannah verliebt. Diese geht jedoch fremd und wird am Hochzeitstag von Blake erwischt. Gesteht Blake Karl die Wahrheit und verdirbt so seinen großen Tag oder verheimlicht er das Gesehene?

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