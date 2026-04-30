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Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 13vom 30.04.2026
Alice kündigt

Alice kündigtJetzt kostenlos streamen

Workaholics

Folge 13: Alice kündigt

21 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Alice soll an ihre Mitarbeiter einen Befragungsbogen verteilen, auf dem sie Alice einschätzen sollen. Damit sie von allen Mitarbeitern eine Fünf erhält, gestattet sie unseren drei Helden einen Tag lang zu tun, was sie wollen.

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