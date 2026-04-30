Staffel 3Folge 13vom 30.04.2026
Alice kündigtJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 13: Alice kündigt
21 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Alice soll an ihre Mitarbeiter einen Befragungsbogen verteilen, auf dem sie Alice einschätzen sollen. Damit sie von allen Mitarbeitern eine Fünf erhält, gestattet sie unseren drei Helden einen Tag lang zu tun, was sie wollen.
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Workaholics
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6: Comedy Central & © Season 3: Comedy Central Germany