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WTF?! Österreichs schrägste Entdeckungen

Wer kommt denn darauf?

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 16.01.2025
Wer kommt denn darauf?

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WTF?! Österreichs schrägste Entdeckungen

Folge 2: Wer kommt denn darauf?

49 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 6

Auf einer skurrilen Entdeckungsreise quer durch alle Bundesländer tauchen die Zuseher:innen gemeinsam mit unter anderem Robert Palfrader, Brigitte Kren und Christoph Krutzler in eine Vielzahl von heimischen Geschichten ein und treten im Wissenswettstreit gegeneinander an. Welches Promi-Team weiß mehr über Österreichs Geschichte?

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