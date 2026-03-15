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Wüste Wurzeln, starke Stämme

Der Leberwurstbaum

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Der Leberwurstbaum

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Wüste Wurzeln, starke Stämme

Folge 2: Der Leberwurstbaum

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die ältesten Lebewesen des Planeten sind Bäume. Weltweit gibt es viele Baumriesen, die über 600 Jahre alt sind. Jeder Baum beherbergt, beschützt und ernährt eine Vielzahl von Tieren.

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