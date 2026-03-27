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WWE Legends

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ProSieben MAXXStaffel 3Folge 4vom 27.03.2026
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WWE Legends

Folge 4: nWo

82 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Scott Hall, Kevin Nash und Hulk Hogan schließen sich im Juli 1997 zur "New World Order" zusammen. Die Gruppe von Bösewichten verändert die Welt des Wrestlings und des Entertainments maßgeblich, da die Fans zum ersten Mal in der Geschichte des Sports, die Bösen anfeuern.

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