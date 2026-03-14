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WWE SmackDown

Uncle Howdy und Erick Rowan rasten aus gegen Solo Sikoa und Talla Tonga

ProSieben MAXXFolge vom 14.03.2026
Uncle Howdy und Erick Rowan rasten aus gegen Solo Sikoa und Talla Tonga

Uncle Howdy und Erick Rowan rasten aus gegen Solo Sikoa und Talla TongaJetzt kostenlos streamen

WWE SmackDown

Folge vom 14.03.2026: Uncle Howdy und Erick Rowan rasten aus gegen Solo Sikoa und Talla Tonga

135 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 16

Spektakuläre Matches und spannende Storylines: In "WWE SmackDown" treffen auf ProSieben MAXX Woche für Woche die WWE-Superstars im Ring aufeinander, um sich zum WWE World Champion zu küren.

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