Uncle Howdy und Erick Rowan rasten aus gegen Solo Sikoa und Talla TongaJetzt kostenlos streamen
WWE SmackDown
Folge vom 14.03.2026: Uncle Howdy und Erick Rowan rasten aus gegen Solo Sikoa und Talla Tonga
135 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 16
Spektakuläre Matches und spannende Storylines: In "WWE SmackDown" treffen auf ProSieben MAXX Woche für Woche die WWE-Superstars im Ring aufeinander, um sich zum WWE World Champion zu küren.
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Genre:Pro Wrestling
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 13: ProSieben MAXX