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WWE SmackDown

Sami Zayn gibt alles im Titel Match gegen Carmelo Hayes

ProSieben MAXXFolge vom 04.04.2026
Sami Zayn gibt alles im Titel Match gegen Carmelo Hayes

Sami Zayn gibt alles im Titel Match gegen Carmelo HayesJetzt kostenlos streamen

WWE SmackDown

Folge vom 04.04.2026: Sami Zayn gibt alles im Titel Match gegen Carmelo Hayes

138 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 16

Spektakuläre Matches und spannende Storylines: In "WWE SmackDown" treffen auf ProSieben MAXX Woche für Woche die WWE-Superstars im Ring aufeinander, um sich zum WWE World Champion zu küren.

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