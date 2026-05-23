Folge vom 23.05.2026
Sommer-Chuseok / Die schreckliche Familie PloverJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 23.05.2026: Sommer-Chuseok / Die schreckliche Familie Plover
22 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6
Um sich vorm Zahnarzt zu drücken, besteht Lily darauf, das Erntedankfest Chuseok im Sommer zu feiern. // Als Will sich aus Versehen mit einem nervigen Mann anfreundet, werden seine Versuche, ihn wieder loszuwerden, für die ganze Familie unangenehm.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1: Nickelodeon Germany