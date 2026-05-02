Folge vom 02.05.2026
Das Reißverschlusssystem / Wie man eine Bestie fängtJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 02.05.2026: Das Reißverschlusssystem / Wie man eine Bestie fängt
22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6
Die Familie steckt in einem Stau fest, in dem sich jede Höflichkeit in Luft auflöst. // Jack und Lily versuchen, einen legendären Fisch zu fangen, obwohl die Einheimischen, die daran gescheitert sind, warnende Geschichten erzählen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany