Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 8

FilmRiseStaffel 2Folge 8
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 8: Episode 8

45 Min.Ab 12

Ein mechanischer Gorilla rächt sich am Chef seines Entwicklers für dessen miese Behandlung. Zwei Jogger haben eine Begegnung mit einem Mädchen, das schon lange tot ist. Ein Polizist glaubt, er habe seine Nachbarin beim Schlafwandeln erschossen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

Alle 4 Staffeln und Folgen