X-Factor: Das Unfassbare
Folge 8: Episode 8
45 Min.Ab 12
Ein mechanischer Gorilla rächt sich am Chef seines Entwicklers für dessen miese Behandlung. Zwei Jogger haben eine Begegnung mit einem Mädchen, das schon lange tot ist. Ein Polizist glaubt, er habe seine Nachbarin beim Schlafwandeln erschossen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000