X-Factor: Das Unfassbare
Folge 6: Episode 6
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau fürchtet um ihr Leben, als sie auf einer einsamen Landstraße von einem LKW verfolgt wird. Dieser fährt viel zu nah auf und blendet sie mit dem Fernlicht. Es stellt sich heraus, dass der Fahrer sie vor dem sicheren Tod schützte.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000