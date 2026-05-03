K1 - Kromp vs. NuhanovicJetzt kostenlos streamen
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Folge 9: K1 - Kromp vs. Nuhanovic
22 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 16
Im K1-75kg-Fight treffen Kromp und Nuhanovic aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau.
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Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: RS Sports & Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen