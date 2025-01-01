Aus dir wird auch noch ein echter Camper gemacht!Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 4: Aus dir wird auch noch ein echter Camper gemacht!
89 Min.Ab 6
Melanie und Michael wollen ihre Unterkunft mit einem Stehtisch verschönern. Derweil steuern Sandra und ihre Begleiter Sarah und Marc auf ihr Feriendomizil zu. Doch nicht alle sind von dem bevorstehenden Urlaub begeistert.
Yes we camp!
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins