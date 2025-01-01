Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 4
89 Min.Ab 6

Melanie und Michael wollen ihre Unterkunft mit einem Stehtisch verschönern. Derweil steuern Sandra und ihre Begleiter Sarah und Marc auf ihr Feriendomizil zu. Doch nicht alle sind von dem bevorstehenden Urlaub begeistert.

Kabel Eins
