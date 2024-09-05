Ein Stück Wilder Westen mitten in BrandenburgJetzt kostenlos streamen
Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen
Folge 1: Ein Stück Wilder Westen mitten in Brandenburg
89 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 6
Der Wilde Westen - ein Sehnsuchtsort für viele Deutsche. Die Doku begleitet Cowboys und Cowgirls, die ihren amerikanischen Traum im eigenen Land leben. So wie die Eheleute Franziska und Karsten aus Brandenburg. Ihre Flower Horse Ranch steckt in finanziellen Schwierigkeiten, doch die beiden haben eine kreative Idee: Glamping! Wird der Plan aufgehen? In Thüringen haben sich zwei Paare zusammengetan, um eine Ranch nach US-Vorbild zu bauen, in wenigen Wochen soll sie eröffnet werden.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH