Yoga Kids: Wetterwerkstatt 2Jetzt kostenlos streamen
Yoga Kids Staffel 2
Folge 4: Yoga Kids: Wetterwerkstatt 2
16 Min.Folge vom 23.10.2025
Ein großes Ski-Rennen steht bevor! Doch leider fehlt bisher der Schnee. Als WettermacherInnen sorgt ihr für frisch verschneite Pisten und ein gelungenes Rennen. Bildquelle: ORF/TVfriends
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