Zerstört in Sekunden
Folge vom 14.03.2009: Episode 1
23 Min.Folge vom 14.03.2009Ab 12
In dieser Folge zeigt die Serie unter anderem, wie ein Pilot nur um Haaresbreite einem Flugzeug-Crash entgeht, zwei Männer, die in einer riesigen Schlammlawine fast ihr Leben verlieren und die Explosion eines brennenden Tanklastwagens. Außerdem dokumentiert „Zerstört in Sekunden“ die unglaubliche Kraft eines Tornados, der Autos und Gebäude wie Spielzeuge durch die Luft wirbelt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.