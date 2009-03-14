Zerstört in Sekunden
Folge vom 14.03.2009: Episode 2
23 Min.Folge vom 14.03.2009Ab 12
Mit einer Spannweite von 853 Metern ist die Tacoma-Narrows-Hängebrücke im US-Bundesstaat Washington eines der weltgrößten Bauwerke ihrer Art. Doch schon wenige Monate nach ihrer Fertigstellung kommt es auf dem Vorzeige-Projekt zu dramatischen Ereignissen. Bei Windstärke acht gerät die Brücke ins Schwingen und stürzt plötzlich ein. Außerdem in dieser Folge von „Zerstört in Sekunden“: ein Speedboot-Rennen, das den Piloten fast das Leben kostet, und die Explosion eines Passagier-Flugzeugs kurz nach der Landung.
Genre:Dokumentation, Reality, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
