Zerstört in Sekunden

Episode 2

DMAXFolge vom 14.03.2009
Episode 2

Episode 2

Zerstört in Sekunden

Folge vom 14.03.2009: Episode 2

23 Min.Folge vom 14.03.2009Ab 12

Mit einer Spannweite von 853 Metern ist die Tacoma-Narrows-Hängebrücke im US-Bundesstaat Washington eines der weltgrößten Bauwerke ihrer Art. Doch schon wenige Monate nach ihrer Fertigstellung kommt es auf dem Vorzeige-Projekt zu dramatischen Ereignissen. Bei Windstärke acht gerät die Brücke ins Schwingen und stürzt plötzlich ein. Außerdem in dieser Folge von „Zerstört in Sekunden“: ein Speedboot-Rennen, das den Piloten fast das Leben kostet, und die Explosion eines Passagier-Flugzeugs kurz nach der Landung.

