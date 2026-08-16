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ZIB 11:00 vom 16.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 137vom 16.08.2026
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Folge 137: ZIB 11:00 vom 16.08.2026

6 Min.Folge vom 16.08.2026

Zwölf Tote bei Busunfall in Ungarn | Russland beschießt Kiew erneut massiv | In Wien verurteilter Ex-Assad-Beamter in Syrien festgenommen | Waldbrände in Friaul treiben Rauch bis nach Kärnten | Kunstmessen boomen rund um die Salzburger Festspiele | Wetter

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