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ZIB 11:00
Folge 137: ZIB 11:00 vom 16.08.2026
6 Min.Folge vom 16.08.2026
Zwölf Tote bei Busunfall in Ungarn | Russland beschießt Kiew erneut massiv | In Wien verurteilter Ex-Assad-Beamter in Syrien festgenommen | Waldbrände in Friaul treiben Rauch bis nach Kärnten | Kunstmessen boomen rund um die Salzburger Festspiele | Wetter
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