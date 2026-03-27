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ZIB 17:00 vom 27.03.2026

ORF2Staffel 2026Folge 896vom 27.03.2026
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Folge 896: ZIB 17:00 vom 27.03.2026

7 Min.Folge vom 27.03.2026

Regierung plant Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige | Ermittlungen im Fall Collien Fernandes neu aufgenommen | G7 ringen um Kurs bei Iran und Ukraine | 500 Millionen Euro jährlich für Ausbau der Gesundheitsversorgung | Gestrandeter Wal vor deutscher Ostsee wieder frei | Hinweis "Aktuell nach Fünf" | Wetter

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