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ZIB 17:00
Folge 896: ZIB 17:00 vom 27.03.2026
7 Min.Folge vom 27.03.2026
Regierung plant Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige | Ermittlungen im Fall Collien Fernandes neu aufgenommen | G7 ringen um Kurs bei Iran und Ukraine | 500 Millionen Euro jährlich für Ausbau der Gesundheitsversorgung | Gestrandeter Wal vor deutscher Ostsee wieder frei | Hinweis "Aktuell nach Fünf" | Wetter
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