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ZIB 17:00 vom 05.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 936vom 05.05.2026
ZIB 17:00 vom 05.05.2026

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Folge 936: ZIB 17:00 vom 05.05.2026

6 Min.Folge vom 05.05.2026

Gödl zu neuem ÖVP-Klubobmann gewählt | Hipp-Erpressung: U-Haft über Verdächtigen verhängt | Biontech stellt CoV-Impfstoffherstellung ein | Hantavirus: Passagiere sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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