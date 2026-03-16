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ZIB 7:00
Folge 610: ZIB 7:00 vom 16.03.2026
9 Min.Folge vom 16.03.2026
Trump droht NATO mit "sehr schlechten Zukunft" | Viele Stimmen für Frankreichs Rechtspopulisten | Chancenbonus: 65 Millionen Euro für bedürftige Schulen | Monsterprozess nach Platzsturm in Wien | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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