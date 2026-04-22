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ZIB 8:30
Folge 518: ZIB 8:30 vom 22.04.2026
4 Min.Folge vom 22.04.2026
WKO: Unternehmen sollen 100 Millionen zurück bekommen | Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) liefert Vorschläge für Gesundheitsreform | Donald Trump verlängert Waffenruhe mit Iran | Schwarzbär harrt mehrere Stunden auf Baum in US-Wohnsiedlung aus | Wetter
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ZIB 8:30
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