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ZIB Flash 2 vom 12.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 3010vom 12.08.2026
ZIB Flash 2 vom 12.08.2026

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Folge 3010: ZIB Flash 2 vom 12.08.2026

6 Min.Folge vom 12.08.2026

Europa: Warten auf Sonnenfinsternis | Landwirtschaft und Dürre: Konflikt um Hilfsgelder| Wien: Israelinnen vermisst | Kolumbien: über 200 Tote nach Erdbeben | Italien: Flugeinschränkungen durch Ätna-Ausbruch | Salzburg: Vorbereitungen für Supercup

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