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ZIB Flash 1 vom 20.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 3039vom 20.08.2026
ZIB Flash 1 vom 20.08.2026

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Folge 3039: ZIB Flash 1 vom 20.08.2026

3 Min.Folge vom 20.08.2026

Direkthilfen für Landwirtschaft: Zähe Verhandlungen | Ukraine-Krieg: 16 Tote bei Angriffen auf Kiew | Nordthailand: Schwere Überschwemmungen | Großbritannien: Harry und Meghan vor Rückkehr | Wetter

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