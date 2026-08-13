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ZIB Flash 4 vom 13.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 3016vom 13.08.2026
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Folge 3016: ZIB Flash 4 vom 13.08.2026

4 Min.Folge vom 13.08.2026

Staatssekretärin Zehetner gibt Entwarnung für Österreichs Stromproduktion | Burgenland will ab 2027 Lkw-Maut auf Landesstraßen einführen | Jüdische Siedler gehen gegen Palästinenser im Westjordanland vor | Mladenovic schwimmt zu EM-Bronze über 200 Meter Brust | Schwimmerin Lisa Eder nimmt Rücktritt zurück | Wetter

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