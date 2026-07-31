ZIB Spezial zur Hitzewelle in EuropaJetzt kostenlos streamen
ZIB Spezial
Folge 671: ZIB Spezial zur Hitzewelle in Europa
16 Min.Folge vom 31.07.2026
Hitze setzt Landwirtschaft und Menschen zu | Ziegler: Hitzewelle "ist das neue Normal" | Niedrigwasser bremst die Schifffahrt | Krisai aus Budapest über die Folgen der Donau-Trockenheit | Städte rüsten sich gegen die Hitze | Ziegler über mögliche Maßnahmen gegen die Hitze
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