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ZIB Spezial

ZIB Spezial zur Hitzewelle in Europa

ORF2Staffel 2026Folge 671vom 31.07.2026
ZIB Spezial zur Hitzewelle in Europa

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ZIB Spezial

Folge 671: ZIB Spezial zur Hitzewelle in Europa

16 Min.Folge vom 31.07.2026

Hitze setzt Landwirtschaft und Menschen zu | Ziegler: Hitzewelle "ist das neue Normal" | Niedrigwasser bremst die Schifffahrt | Krisai aus Budapest über die Folgen der Donau-Trockenheit | Städte rüsten sich gegen die Hitze | Ziegler über mögliche Maßnahmen gegen die Hitze

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