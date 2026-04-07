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Folge 8: ZIB Wissen: Entscheidung in Ungarn
51 Min.Folge vom 07.04.2026
Unser Nachbarland steht vor einer Schicksalswahl: Nach 16 Jahren könnte Ministerpräsident Orban seine Macht verlieren. Wo steht Ungarn vor dieser wichtigen Entscheidung? Wer ist sein Herausforderer Peter Magyar? Wie eng sind die Beziehungen zu Österreich, historisch und aktuell? Und wie ist das Verhältnis zur EU?
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