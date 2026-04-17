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ZIB KiDS vom 17.04.2026

ORF1Staffel 1Folge 577vom 17.04.2026
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Folge 577: ZIB KiDS vom 17.04.2026

7 Min.Folge vom 17.04.2026

Verlängerung der Volkschule | In welcher Stadt in Österreich hat es die meisten Blitze gegeben? | Frage von Ella: "Warum spüren wir nicht, dass die Erde sich dreht?" | Flugshow in der Schweiz | Goldfische in einem Teich ausgesetzt | Fahrerlose Busse in der Steiermark ab nächstem Jahr | Roboter als Internetstar

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