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Zoey 101

NickelodeonStaffel 1Folge 4vom 24.05.2026
Alienmädchen küsst man nicht

Alienmädchen küsst man nichtJetzt kostenlos streamen

Zoey 101

Folge 4: Alienmädchen küsst man nicht

22 Min.Folge vom 24.05.2026

Das Stück, das die Schülertheatergruppe aufführen soll, stammt aus der Feder von Chase. Deswegen soll er auch die männliche Hauptrolle übernehmen. Für den weiblichen Gegenpart, in den die männliche Hauptfigur natürlich verliebt ist, sucht er Zoey aus. Doch bei den ersten Proben wird klar, dass Logan für Chases Rolle viel geeigneter ist. Zoey zögert zunächst mit Logan zu spielen, als sie ihn allerdings in Aktion sieht, ist sie von seinen schauspielerischen Fähigkeiten überzeugt. Trotzdem versucht Chase Logan von der Bühne zu verdrängen. Dustin ist schwer erkältet, und es wäre vielleicht möglich, das Logan sich - natürlich rein zufällig - bei ihm ansteckt. Doch der Plan geht gehörig daneben, und es ist Chase, der am Premierenabend krank im Bett liegt. Zoey versucht derweil das Stück so zu verändern, dass sie Logan nicht küssen muss. Ob es ihr gelingt?

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