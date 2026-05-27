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Zur Sache

zur SACHE: Gesundheitssystem am Limit: Sparen auf Kosten der Patienten?

ORF IIIFolge vom 27.05.2026
zur SACHE: Gesundheitssystem am Limit: Sparen auf Kosten der Patienten?

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Zur Sache

Folge vom 27.05.2026: zur SACHE: Gesundheitssystem am Limit: Sparen auf Kosten der Patienten?

46 Min.Folge vom 27.05.2026

Das Gesundheitssystem gilt seit Langem als zu teuer und ineffizient, die Kosten steigen weiter. Trotz dringender Warnungen und offener Zuständigkeitsfragen verzögert sich die geplante Reform. Im Mittelpunkt stehen Versorgungslücken, die Wahlfreiheit bei Ärzten, die Zahl der Spitäler und die Frage, ob eine umfassende Gesundheitsreform gelingen kann. Bei Reiner Reitsamer diskutierten u.a. Andrea Kdolsky, ehem. Gesundheitsministerin, und Gerhard Jelinek, Patientenanwalt.

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