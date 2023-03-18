Zurück in die Zukunft
Folge 7: Der Frosch der Inkas
23 Min.Folge vom 18.03.2023Ab 6
Doc Brown und Marty McFly sind bereit für neue Abenteuer. Im geliebten DeLorean erkunden sie die unendlichen Möglichkeiten des Zeitreisens. Mit dabei sind auch Docs Frau Clara, die gemeinsamen Söhne Jules und Verne und Hund Einstein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zurück in die Zukunft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1991
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH