Zwei Brüder
Folge 4: Herztod
War es reiner Zufall oder gibt es einen Zusammenhang? Da sich in der Transplantationsklinik von Professor Arthur Schultes zwei unerklärliche Todesfälle ereignen, ruft dies Kommissarin Elise Steininger und Kommissar Peter Thaler auf den Plan. Ihre Ermittlungen werden unterstützt von Peters Bruder, Staatsanwalt Christoph Thaler. Ein persönlicher Freund von Prof. Schultes, ein gewisser Alexander Mende, wird eines Nachts, nach einer Feier in einem Studentencorps, mit einem Herzanfall eingeliefert. Schultes weiß schon länger, dass Mende eine Herztransplantation benötigt. Nun lässt er erneut intensiv nach einem potenziellen Spender suchen. Nur wenige Stunden zuvor wird der Afrikaner Ibn Sabri mit einem Schädeltrauma von Unbekannten vor den Türen der Klinik abgelegt. Der Asylbewerber stirbt in der selben Nacht - ohne dass zuvor Lebensgefahr für ihn bestanden hat. "Ganz zufällig" erweist sich der junge Mann als idealer Spender für Mende. Professor Schultes ordnet eine sofortige Transplantation an. Doch ein erneuter "Zufall" verhindert die Operation. Sie wird im letzten Moment abgebrochen, weil Schultes plötzlich erkennen muss, dass das Spenderorgan nicht ordnungsgemäß gekühlt wurde. So stirbt neben dem Afrikaner Sabri auch Mende. Wurde Sabri für Mende geopfert? Und wer verhinderte Mendes Rettung? "Zwei Brüder" ermitteln auf Mordverdacht - zweifach!
