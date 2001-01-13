Zwei Brüder
Folge 3: Farbe der Nacht
Der Graffiti-Sprüher Tom alias Sneak wird eines Nachts von einem Zug getötet. Vorausgegangen ist offensichtlich ein Kampf auf den Gleisen - Peter Thaler und Elise Steininger ermitteln. Sneaks Freundin Julia war in der Nacht auf dem Bahngelände - ebenso die Sprayer Bernd, alias Cut, und Paule. Oder war es der Wachdienstler Heymann, Julias Vater, der für Sneaks Tod verantwortlich ist? Heymann war früher Polizist, hat seinen Job aber wegen Gewalttätigkeit verloren. Julia und ihre Mutter, Heymanns geschiedene Frau, fühlen sich von ihm bedroht, auch, weil er sie zu beschatten scheint. Julia führt eine Art Rachefeldzug. Sie sabotiert den Wachdienst ihres Vaters, indem sie seine Reifen zersticht. Sie will, dass er diese Stelle auch verliert. Bei der Spurensuche in der Wohnung des Toten stößt Peter Thaler auf den Hinweis, dass Sneak offensichtlich einen sehr lukrativen Auftrag in Aussicht hatte: Er sollte die Wände eines CD- und Videogeschäfts neu gestalten. Für diesen Auftrag interessieren sich jetzt natürlich alle drei anderen Graffiti-Künstler. Aber auch der Auftraggeber, der Musikverlagschef Kolbe, scheint Nutzen daraus ziehen zu können, dass er den Vertrag mit Sneak nun nicht mehr einhalten muss. Christoph Thaler, der Jurist, unterstützt seinen Bruder in seinen Ermittlungen. Aber es kommt auch zu Streitigkeiten. Mutter Thaler muss nämlich ins Krankenhaus und beansprucht vor allem die Geduld von Christophs Frau Katja. Julia ist diejenige, die Peter Thaler und Elise Steininger am besten weiterhelfen könnte, will aber nicht aussagen. Erst nachdem sie und ihre Mutter und auch Peter Thaler selbst in ernste Gefahr geraten, berichtet sie der Polizei, was sie weiß. Die Lösung des Falls hält noch einen dramatischen Showdown und überraschende Erkenntnisse für die Thaler-Brüder bereit.
