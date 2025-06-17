Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Kabel EinsStaffel 1Folge 3
Hausbesuch im Touristenhotel: Rund um die Uhr behandelt das Ärzteehepaar Karola und Norbert auf Fuerteventura deutsche Urlauber, die in der schönsten Zeit des Jahres krank geworden sind oder sich verletzt haben. Andrea hat einen eigenen Friseursalon auf Mallorca - direkt am Ballermann! Was sie hier täglich erlebt hält sie nicht davon ab, einen zweiten Laden zu eröffnen! Und Nelly arbeitet in einer Strandbar auf Gran Canaria. Und trainiert so ganz nebenbei für einen Marathon ...

