Partyhochburg Lloret: Dominic rockt als Reiseleiter & DJJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 4: Partyhochburg Lloret: Dominic rockt als Reiseleiter & DJ
85 Min.Ab 6
Reiseleiter Dominic muss einiges abkönnen: Tagsüber betreut er jugendliche Reisegruppen, nachts legt er als DJ in den größten Clubs der spanischen Partyhochburg Lloret de Mar auf. Makler Hermann kennt die schönsten und exklusivsten Immobilien auf Mallorca - und versucht täglich, sie zu verkaufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins