Schicksalsschläge und schlechte Wetterbedingungen: Der Kampf um die GutshäuserJetzt kostenlos streamen
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Folge 2: Schicksalsschläge und schlechte Wetterbedingungen: Der Kampf um die Gutshäuser
46 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 6
Familie Gräff werkelt seit 2021 an ihrem Gutshaus Ganzlin. Immer wieder schaffen es der Journalist und die Lehrerin, ihre drei Kinder zum Schuften zu motivieren. Gutshausretter Christian Czerny kämpft mit viel Herzblut für den Erhalt seines Gutshauses Kraaz. Allerdings trafen in den letzten Monaten gleich mehrere Schicksalsschläge aufeinander. Auf Gut Hummendorf in Bayern liegen die Bauerarbeiten auf Eis - das Wetter macht Janosch und Charlotte einen Strich durch die Rechnung ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Haus und Garten
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH