Im Portrait Arabella Kiesbauer: Das sollte man über die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin wissen Veröffentlicht: 14.07.2026 • 16:32 Uhr von Sophia Seidl Auch in der 23. Staffel von "Bauer sucht Frau" bleibt Arabella beim Kuppeln gewohnt lässig. Bild: Ernst Kainerstorfer

Seit Jahren zählt Arabella Kiesbauer zu den erfolgreichsten TV-Gesichtern Österreichs. Seit der 11. Staffel steht sie außerdem für das beliebte Kuppelformat "Bauer sucht Frau" vor der Kamera. Doch wie wurde sie eigentlich zur Kult-Moderatorin? Was weiß man über ihr Leben? Und welche Schicksalsschläge haben sie geprägt? Wir werfen einen Blick auf die Frau, die seit Jahrzehnten aus dem österreichischen Fernsehen nicht mehr wegzudenken ist.

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22 Staffeln Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Seit über 30 Jahren erfolgreich im Fernsehen Arabella Kiesbauer zählt zu den bekanntesten Moderatorinnen im deutschsprachigen Raum. Ihren Einstieg ins Fernsehen feierte die Wienerin Ende der 1980er-Jahre beim ORF. Sie hat nahezu jedes Genre geprägt, von legendären Daily-Talkshow über Castingshows und internationale Live-Events bis hin zu Reality-TV, True Crime und Kuppelshows. Seit der 11. Staffel begleitet Arabella Kiesbauer Bauern und Bauerinnen bei "Bauer sucht Frau" auf ihrer Liebesreise. Auch 2026 ist auf sie Verlass, sie übernimmt erneut die Moderation der mittlerweile 23. Staffel.

Das waren ihre TV-Highlights Kaum eine TV-Persönlichkeit im deutschsprachigen Raum kann auf eine derart vielseitige Karriere zurückblicken wie Arabella Kiesbauer. 1987 war sie erstmals im Fernsehen zu sehen und moderierte die Sendung "X-Large". Der große Durchbruch gelang ihr jedoch Mitte der 1990er-Jahre mit ihrer eigenen täglichen Talkshow "Arabella" auf ProSieben. Zehn Jahre lang begeisterte das Format Millionen Zuschauer und machte sie zu einem der prägendsten TV-Gesichter ihrer Generation.

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Danach führte sie unter anderem durch die Castingshow "Starmania", den "Eurovision Song Contest" 2015, den "Wiener Opernball", den "Life Ball", "The Masked Singer Austria", "Kiddy Contest" sowie Formate wie" Arabellas Crime Time", "Weihnachten auf Gut Aiderbichl", "Bares für Rares Österreich", "Österreichs lustigste Dates" und "Kampf der Realitystars". Auch als Schauspielerin machte sie eine gute Figur. Gastauftritte in Produktionen wie "Kommissar Rex", "Das Traumschiff" oder der Kinokomödie "Das Superweib" zeigen, dass Arabella weit mehr ist als eine klassische Moderatorin.

1 Staffel Österreichs lustigste Dates Österreichs lustigste Dates Publikums-Liebling Arabella Kiesbauer präsentiert „Österreichs lustigste Dates“. In dem neuen PULS 4-Show-Highlight versuchen prominente Gäste wie Larissa Marolt, Kati Bellowitsch oder Reinhard Nowak herauszufinden, was bei den skurrilsten Dating-Erlebnissen der ÖsterreicherInnen schief gelaufen ist. Ein Rate-Spaß für die ganze Familie. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ein schwerer Schicksalsschlag prägte ihr Leben Neben ihren beruflichen Erfolgen musste Arabella Kiesbauer auch schwierige Zeiten erleben. Mitte der 1990er-Jahre wurde sie Ziel eines der rassistisch motivierten Briefbombenanschlags von Franz Fuchs. Das Paket wurde entdeckt, bevor sie es öffnen konnte, verletzt wurde sie glücklicherweise nicht. Bis heute setzt sie sich gegen Rassismus und für ein respektvolles Miteinander ein. Für ihr gesellschaftliches Engagement wurde sie unter anderem mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Arabella Kiesbauer privat? Geboren wurde sie am 8. April 1969. Ihre Mutter, die Theaterschauspielerin Hannelore Kiesbauer stammt aus Deutschland, ihr Vater aus Ghana. Nach der frühen Trennung ihrer Eltern wuchs Arabella überwiegend bei ihrer Großmutter in Wien auf. Mit bürgerlichem Namen Cosima Arabella-Asereba Eblinger, legte sie ihre Matura am Lycée Français ab und studierte anschließend Publizistik sowie Theaterwissenschaft. Privat hat die Moderatorin ihr Glück gefunden, seit 2004 ist sie mit Florens Eblinger verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat, Tochter Nika und Sohn Neo. Gemeinsam lebt die Familie in Wien.

Kein Karriereende in Sicht Arabella ist also wirklich nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken und als Gesicht von "Bauer sucht Frau" ohnehin unersetzlich. Wenn im Herbst die 23. Staffel startet, wird sie erneut Millionen Zuschauer durch die Liebesgeschichten auf den Bauernhöfen führen und einmal mehr zeigen, warum sie seit über drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Moderatorinnen des deutschsprachigen Fernsehens zählt.

22 Staffeln Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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