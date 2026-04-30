Arabella steht in den Startlöchern "Bauer sucht Frau": Diese Paare sorgten für Gesprächsstoff Veröffentlicht: 16:37 Uhr von Sophia Seidl Für Manuel wurde "Bauer sucht Frau" zum Liebesmärchen, auch dank Arabella Kiesbauer. Bild: ATV / Joyn

Die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" geht in die 23. Runde und die Vorfreude könnte kaum größer sein. Bevor es in wenigen Wochen loslegt, lohnt sich ein Blick zurück. Wer sich jetzt schon auf große Gefühle einstimmen will, sollte diese Liebesgeschichten Revue passieren lassen.

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Du willst dich auf die neue Staffel "Bauer sucht Frau" einstimmen? Dann schaue dir hier die 22. Staffel an

Diese Paare sorgten zuletzt für Aufsehen Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" begeisterte mit zahlreichen emotionalen Momenten und überraschenden Wendungen. Für Gesprächsstoff sorgte vor allem Landwirt Fabian: Obwohl er die Hofwochen zunächst mit Nadine beendete, entwickelte sich im Anschluss eine neue Verbindung zu Hofdame Daniela.

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Neue Staffel, neues Glück Mit Staffel 23 dürfen sich Fans erneut auf frische Gesichter, spannende Geschichten und große Gefühle freuen. Arabella Kiesbauer begibt sich wieder auf Liebesmission quer durch die Bundesländer, um Singles zusammenzubringen und neue Liebesgeschichten zu schreiben. Die Vorstellungsfolgen stehen bereits in den Startlöchern und markieren den Auftakt zur neuen Staffel. Ausgestrahlt wird "Bauer sucht Frau" wie gewohnt auf ATV sowie im Stream auf Joyn. Ein genauer Starttermin wird in Kürze erwartet, wer wissen will, wann es losgeht, sollte dranbleiben.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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