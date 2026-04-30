Arabella steht in den Startlöchern
"Bauer sucht Frau": Diese Paare sorgten für Gesprächsstoff
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" geht in die 23. Runde und die Vorfreude könnte kaum größer sein. Bevor es in wenigen Wochen loslegt, lohnt sich ein Blick zurück. Wer sich jetzt schon auf große Gefühle einstimmen will, sollte diese Liebesgeschichten Revue passieren lassen.
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Diese Paare sorgten zuletzt für Aufsehen
Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" begeisterte mit zahlreichen emotionalen Momenten und überraschenden Wendungen.
Für Gesprächsstoff sorgte vor allem Landwirt Fabian: Obwohl er die Hofwochen zunächst mit Nadine beendete, entwickelte sich im Anschluss eine neue Verbindung zu Hofdame Daniela.
Und weiter geht's: Zwischen Manuel und Christina knisterte es bereits beim großen Event, wenig später machten sie ihr Glück offiziell und bestätigten ihre Beziehung.
Ähnlich turbulent verlief es bei Dominik, er entschied sich zuerst für Selina, fand sein Liebesglück letztlich jedoch bei Lisa.
Die Liste der erfolgreichen Verkuppelungen zeigt einmal mehr: bei BSF ist alles möglich.
Neue Staffel, neues Glück
Mit Staffel 23 dürfen sich Fans erneut auf frische Gesichter, spannende Geschichten und große Gefühle freuen. Arabella Kiesbauer begibt sich wieder auf Liebesmission quer durch die Bundesländer, um Singles zusammenzubringen und neue Liebesgeschichten zu schreiben.
Die Vorstellungsfolgen stehen bereits in den Startlöchern und markieren den Auftakt zur neuen Staffel. Ausgestrahlt wird "Bauer sucht Frau" wie gewohnt auf ATV sowie im Stream auf Joyn. Ein genauer Starttermin wird in Kürze erwartet, wer wissen will, wann es losgeht, sollte dranbleiben.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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