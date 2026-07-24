Hochzeitsglocken im BSF-Kosmos Vom Dorffest zum Traualtar: Dieses "Bauer sucht Frau"-Fan-Paar heiratet jetzt Veröffentlicht: 10:54 Uhr von Sophia Seidl Magdalena und Franz-Peter sind seit 2019 ein Paar und noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Bild: Privat

Hochzeits-Alarm im "Bauer sucht Frau"-Universum. Magdalena und Franz-Peter, die die Kultshow hautnah auf Social Media begleiten, stehen jetzt selbst vor dem Traualtar. Während die TV-Bauern noch nach der großen Liebe suchen, haben die beiden sie längst gefunden. Ein Gespräch mit den Jungbauern, die dieses Wochenende ihre große Liebe feiern und der Landwirtschaft ein neues Gesicht geben wollen.

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22 Staffeln Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Zwei Bauern am Dorffest – wo die Liebe entsprang Kennengelernt hat sich das Paar fast klassisch: "Auf einem Dorffest, um 3:00 Uhr in der Früh an der Bar", erinnert sich Magdalena lachend. Seit Anfang 2019 sind die beiden ein Paar und jetzt steht der nächste große Schritt an: "Am Freitag heiraten wir!" Was sie verbindet geht aber weit über die Liebe hinaus. Beide sind auf Bauernhöfen aufgewachsen, teilen dieselben Werte und übernehmen gemeinsam Magdalenas Familienbetrieb in Niederösterreich. "Wir wissen, was Zusammenhalt, Familie und harte Arbeit bedeuten", erklärt sie. Genau diese Bodenständigkeit macht ihre Beziehung so besonders.

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Zwischen Traktor und Traumkulisse Auch auf Social Media ziehen sie an einem Strang. Dort geben sie Einblicke in ihren Alltag und machen deutlich, wie vielfältig und zeitgemäß die Landwirtschaft heute ist. "Wir wollen zeigen, wie cool, modern und ästhetisch Landwirtschaft sein kann", sagen sie. Dabei geht es ihnen nicht nur um schöne Bilder, sondern vor allem um Authentizität: "Wir zeigen nicht nur die schönen, sondern auch die echten, manchmal anstrengenden Seiten vom Hofleben."

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Ihre Mission mit "Bauer sucht Frau" Durch die Kooperation mit "Bauer sucht Frau" geben sie nun auch Einblicke in die Betriebe der Kandidat:innen und erreichen damit noch mehr Menschen. Was sie an dem Format besonders fasziniert? Die Echtheit! "Es geht um Menschen, die ehrlich auf der Suche nach der Liebe sind und genau das berührt." Besonders achten sie beim Zuschauen mittlerweile auf die kleinen Details: "Die Blicke, das Lachen, die Gespräche zwischendurch, da merkt man, ob es wirklich passt."

Behind the Scenes am Hof Auch hinter den Kulissen sind sie ein echtes Dream-Team. Während Magdalena die meisten Videoideen liefert und für Schnitt und Konzept verantwortlich ist, sorgt Franz-Peter immer wieder für überraschende Einfälle. "Wir ergänzen uns einfach perfekt!" Und wer würde eher selbst bei einer Datingshow mitmachen? Da sind sie sich einig: "Definitiv Franz-Peter!" Ihr Reality-TV-Guilty-Pleasure abseits von "Bauer sucht Frau" ist "Forsthaus Rampensau". "Da wird viel gelacht, viel diskutiert und manchmal schüttelt man einfach nur den Kopf."

4 Staffeln Forsthaus Rampensau Forsthaus Rampensau Wer absolviert die herausfordernden Spiele am besten und schafft es, von den Rampensäuen beim "Großen Absägen" nicht aus der Hütte geworfen zu werden? Promi-Paare kämpfen in den Kärntner Bergen um den Titel sowie 20.000 Euro Preisgeld. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Bald geht´s weiter mit der 23. Staffel "Bauer sucht Frau" Mit den Vorstellungsfolgen am 27. Mai und 3. Juni ist die 23. Staffel bereits gestartet. Wenn du die Sendungen auf ATV oder Joyn verpasst hast, kannst du die neuen Bäuerinnen und Bauern jederzeit in der Joyn-Mediathek kennenlernen. Vielleicht ist ja auch dein großes Glück dabei?

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