Exklusiv im Interview Wer wird "Das große Promi-Büßen" 2025 gewinnen? Dieser Reality-Star ist Sam Dylans Favorit Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Lena Maier Sam Dylan vor Ort beim Finale von "Promi Big Brother" 2025. Bild: SAT.1/Willi Weber

Er hat die letzte Staffel gewonnen und kennt das Spiel wie kein Zweiter: Sam Dylan verrät uns im exklusiven Gespräch, wen er in der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen" ganz vorne sieht. Und dabei zeigt er deutlich, wem sein Herz und seine Stimme gehört.

"Mein Freund ist dabei: der große Rafi Rachek" Natürlich interessiert uns, ob Sam schon einen Blick auf den neuen Cast geworfen hat. "Ja, mein Freund ist dabei, der große Rafi Rachek", erzählt er stolz. Und fügt hinzu: "Ich habe aber schon gehört, dass es eine sehr emotionale Staffel wird. Es geht auch richtig ab." Sam weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er selbst erlebt, wie schnell es beim Büßen persönlich wird.

"Diogo versteht nicht, dass das kein Dating-Format ist" Und wer sorgt dieses Jahr für Wirbel? Sam grinst: "Diogo macht natürlich das, was er am besten kann - versucht, jemanden ins Bett zu bekommen. Also der versteht auch nicht, dass das kein Dating-Format ist. Das muss er aber erst mal auch schaffen."

Doch nicht nur Diogo zieht Sams Aufmerksamkeit auf sich: "Serkan hat auch wieder seine Finger in der Hand, wie immer. Versucht da wieder gleich am Anfang zu manipulieren. Also er kommt einfach nicht aus diesem Mood heraus." Klingt nach ordentlich Zündstoff in der neuen Staffel!

Seit 23. Oktober läuft die neue Staffel "Das große Promi-Büßen" auf Joyn, immer donnerstags mit zwei neuen Folgen. Neu in diesem Jahr: Die Zuschauer:innen entscheiden, wer das Büßen am meisten verdient hat und wer am Ende gewinnt. Und was meint Sam? Wer holt sich diesmal den Titel? "Na, ich hoffe natürlich der große Rafi Rachek", sagt er mit einem Lächeln. "Ja, und sonst, woah, es ist echt schwer, weil man natürlich auch erst gucken muss: Was hat wer zu büßen? Verändert er sich da? Also meine Stimme bekommt natürlich Rafi, das ist natürlich klar."

