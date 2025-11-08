Auch Familienplanung ist abgeschlossen
Sara Kulka: Trotz Trennung lehnt sie die Scheidung vom Vater ihrer Kinder ab
Aktualisiert:von spot on news
Raus aus dem Familienhaus, Trennung vom Noch-Ehemann. Da steht doch sicher als Nächstes die Scheidung an, oder? Nicht bei Sara Kulka, Kandidatin bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Sie wählt bewusst einen anderen Weg.
Schau dir jetzt "Villa der Versuchung" auf Joyn an
Lieber Status quo als Streit und Stress?
Viele Ex-Paare wollen sich nach einer Trennung auch so schnell wie möglich scheiden lassen. Nicht so Model und Reality-Star Sara Kulka. In einer Instagram-Fragerunde erörterte die 35-Jährige gerade, warum sie nicht daran denkt, sich vom Vater ihrer zwei Töchter auch offiziell zu lösen.
Es gebe "mehrere Faktoren", weshalb eine Scheidung für sie in nächster Zeit nicht infrage komme, auch wenn sie längst mit ihren Kindern aus dem Familienhaus ausgezogen ist und einen Neustart in einer eigenen Wohnung gewagt hat. So könne eine Scheidung "Streit, Stress, Kosten und Nerven" bedeuten. Sara Kulka befürchtet auch, dass ihre Töchter dann womöglich "in irgendwelche Sachen involviert" würden, auch wenn sie und ihr Ex-Partner in dieser Sache eigentlich ganz vernünftig seien.
Sara Kulka: Keine Scheidung, kein weiteres Kind
Für sie persönlich komme eine Scheidung aktuell einfach nicht infrage und sie sehe auch "keinen Grund" dafür. Schließlich beabsichtige sie auch nicht, so schnell noch einmal zu heiraten.
Darüber hinaus gab Kulka, die 2012 durch "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, noch weitere private Einblicke. Sie habe sich ein drittes Kind gewünscht, inzwischen aber mit weiterem Nachwuchs "abgeschlossen". Denn sie könne sich nicht vorstellen, drei Kinder von zwei verschiedenen Vätern zu haben. Zu große Sorgen bereiten ihr die Organisation und Absprachen, die sie dann mit mehreren Parteien treffen müsste: "Am Ende klappt das nicht."
Jetzt habe sie das Glück, dass sie mit ihrem neuen Partner, einem fünf Jahre älteren Engländer, den sie via Dating-App kennenlernte, einen tollen Vater für ihre Töchter habe. Pech beim nächsten Mal wolle sie nicht riskieren. Sie zieht inzwischen wohl sogar eine Sterilisation in Erwägung. Sie wolle sich eventuell "cutten" lassen, verriet Kulka.
Neues TV-Format mit altem Rivalen
Die 35-Jährige ist nach einer kurzen TV-Abstinenz in diesem Jahr wieder präsenter auf dem Bildschirm. Sie nahm an "Villa der Versuchung" teil und gehört auch zum Cast der neuen Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown", die am 6. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn startet. Darin müssen eigentlich verfeindete Reality-Stars als Team zusammenarbeiten, um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.
Sara Kulka trifft auf Ronald Schill, mit dem sie sich bei "Villa der Versuchung" hitzige Diskussion lieferte. Weitere Duos sind: Kate Merlan und Sam Dylan, Lisha Savage und Eva Benetatou, Verena Kerth und Giulia Siegel, Daniela Büchner und Patricia Blanco, Julian F.M. Stöckel und Maurice Dziwak, Umut Tekin und Stefan Kleiser sowie die "Are You the One?"-Rivalinnen Anna und Chiara.
"Die Abrechnung - der Promi-Showdown", läuft ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
"Die Abrechnung" im Livestream
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Fiese Anschuldigung gegen Sam Dylan
Zu vulgär? Instagram löscht Story von Lisha Savage über Kandidat von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
Jetzt geht's los!
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Sendezeiten im Überblick
Neue Reality-Show
"Die Abrechnung": Kate Merlan teilt heftig gegen Sam Dylan aus
Reality-Star im Joyn-Interview
Sara Kulka wollte aufhören: Darum war "Die Abrechnung" für sie das "allerschlimmste Format"
Nach Schönheits-Eingriffen
Lisha Savage früher und heute bei "Die Abrechnung": So extrem hat sie sich verändert
Kandidatin bei "Die Abrechnung"
Patricia Blanco und ihr Vater Roberto - 15 Jahre Funkstille: So schlecht ist das Verhältnis wirklich
Tränen in Folge 1
So büßt Lisha Savage für ihr Verhalten gegenüber Eva Benetatou
Da flogen die Fetzen
Eskalation bei "Die Abrechnung"-Premiere: Zwischen Patricia Blanco und Kate Merlan fliegen die Fetzen
Wer ist sie?
Neue Liebe? Umut Tekin erscheint mit unbekannter Begleitung zur Premiere