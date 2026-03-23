Das Spiel danach "Die Millionenshow" Gewinner:innen heute: Was wurde aus den Millionen Veröffentlicht: 23.03.2026 • 19:30 Uhr von Marie-Thérèse Hartig Mit ein wenig Glück haben auch diesmal wieder vier Kandidat:innen die Chance auf den Gewinn von 1 Million Euro. Bild: ORF/Stefan Gregorowius.

"Die Millionenshow" mit Moderator Armin Assinger hat seit 2000 einige Kandidatinnen zu Schilling- und später auch Euro-Millionär:innen gemacht. Viele setzen ihre Gewinne klug ein, bei manchen führt der Reichtum zu familiären Konflikten oder Fehlinvestitionen. Wir werfen einen Blick auf die Gewinner:innen und was sie aus dem Glück gemacht haben.

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Die neue Staffel 2026 "Die Millionenshow" auf Joyn streamen

Der Weg zum Sieg Anton Sutterlüty knackt bereits am 19. Februar 2001 als Erster die volle Summe von 10 Millionen Schilling (derzeit ca. 727.000 Euro) als Kunstvermittler aus Vorarlberg. Die erste Euro-Millionärin war Christiane de Piero aus Kärnten, die am 11. November 2002 die Million knackt. Kurz darauf folgt Sigrid Weiß-Lutz aus Graz (9. Mai 2003), eine Lehrerin und Mutter, die mit Europa-Wissen glänzt. Weitere Ikonen: Karin Huber aus Oberösterreich (3. November 2003, Europa-Special), Elfriede Awadalla aus Wien (14. März 2005) und Heide Gondek (18. September 2006). Diese Frauen dominieren die Show, in der Gewinne steuerfrei sind.

Häuser, Familie und Fehlschläge Viele investieren in Immobilien: Elfriede Awadalla beispielsweise bezahlt mit ihrem Gewinn sogar erfolgreich ihr Haus ab. Nach Renovierungen (ca. 500.000 Euro) und Schenkung an ihren Sohn, ist das hart erkämpfte Vermögen scheinbar gut eingesetzt und verbraucht. Sie steckt auch Geld in einen Buchverlag, dessen Erfolg leider ausbleibt.

Dreams do come true Bei Sigrid Weiß-Lutz und Christiane de Piero sind Details zu Investitionen privat, doch sie bleiben weiterhin berufstätig. Promi-Gewinnerin Monica Weinzettl (50.000 Euro, 2003) nutzt ihren Gewinn unauffällig. Sutterlüty finanziert seinen Traum von einem Käsekeller in Wien für Vorarlberger Alpkäse. Er blüht als "Käse-Philosoph" auf, sein Familienunternehmen besiegt Spar sogar vor Gericht.

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Wird heute Abend ein neuer Millionär gekürt? "Die Millionenshow" am Montag, 23.03.26 um 20.15 Uhr verspricht Spannung pur vor den Bildschirmen. Schalte heute Abend im ORF 2-Livestream auf Joyn zur nächsten "Die Millionenshow" mit Armin Assinger ein. Ob mutige Quereinsteigerinnen oder Wissensgiganten, hier kämpfen vier mutige Herzen um bis zu einer Million Euro steuerfrei - Sandra Schönfelder aus Wien, Uwe Weitzer aus Kainbach bei Graz in der Steiermark, Bernadette Schmatzer aus Wien und Dominik Aichhorn aus Schwertberg in Oberösterreich - mit Nervenkitzel, Fehltritten und vielleicht der nächsten Legende. Wer knackt die Millionenfrage und schreibt Geschichte? Verpasse nicht das Spektakel voller Emotion.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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