WOMAN ELEVATE
NENI-Gründerin Haya Molcho: Warum Erfolg kein perfektes Timing braucht
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Haya Molcho zählt heute zu den erfolgreichsten Gastronominnen im deutschsprachigen Raum, gestartet ist sie erst mit über 50. Im "WOMAN ELEVATE" Gespräch verrät die NENI-Gründerin, warum Mut wichtiger ist als Timing, wie sie mit Fehlern umgeht und weshalb der eigene Weg der Schlüssel zum Erfolg ist.
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Erfolg kennt kein Alter
Haya Molcho gehört zu den erfolgreichsten Gastronominnen im deutschsprachigen Raum, gestartet hat sie vergleichsweise spät. Erst mit über 50 eröffnete sie gemeinsam mit ihren Söhnen das erste NENI in Wien.
Der Weg dorthin war alles andere als klassisch: Geboren in Tel Aviv, geprägt von internationalen Reisen und ohne klassische Kochausbildung, fand sie ihre Leidenschaft fürs Kochen auf Märkten und in Küchen rund um die Welt.
Was sie antreibt, ist weniger Perfektion als Haltung. Leidenschaft, Neugier und der Wille, Dinge selbst auszuprobieren, sind für sie wichtiger als Lebensläufe oder Titel.
Familienprojekt NENI
Der Aufbau von NENI war von Anfang an ein Familienprojekt. Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen, Fehler gemeinsam gemacht und genau daraus entstand die Stärke des Unternehmens. "Fehler gehören dazu", sagt Molcho. Entscheidend sei, dranzubleiben und sich nicht von Rückschlägen definieren zu lassen.
Fehler gehören dazu.
Heute steht NENI für eine klare Idee: eine offene, familiäre Küche, die Menschen verbindet. Wachstum kam dabei nie aus einem Masterplan heraus, sondern entwickelte sich organisch, durch Nachfrage, Partnerschaften und ein klares Selbstverständnis. Ein wichtiger Erfolgsfaktor: bewusst "Nein" sagen zu können. Nur was wirklich zum Unternehmen passt, wird umgesetzt.
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Erfolg mit Haltung
Auch als Chefin setzt Molcho auf Vertrauen statt Kontrolle. Mitarbeitende sollen Verantwortung übernehmen, sich entwickeln und langfristig Teil des Systems bleiben. Gleichzeitig ist ihr bewusst, dass Erfolg nicht nur im Business entsteht. Familie, Freundschaften und persönliche Entwicklung spielen eine genauso große Rolle.
Ihr Fazit: Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für Erfolg. Wichtig ist, den eigenen Weg zu gehen - mit Mut, Klarheit und der Bereitschaft, sich immer wieder neu zu erfinden. Oder in drei Worten: lieben, loben und loslassen.
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Inspirierende Frauen, bewegende Geschichten
Du möchtest mehr über die spannenden Geschichten erfolgreicher Frauen erfahren? Der "WOMAN ELEVATE"-Circle widmet sich außergewöhnlichen Persönlichkeiten und ihrem Weg zum Erfolg. In inspirierenden Talks sprechen Frauen über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Meilensteine. Zu Gast waren bereits Madeleine Alizadeh, Ina Regen, Verena Altenberger und viele weitere beeindruckende Frauen, jede mit ihrer ganz eigenen Geschichte, die bewegt, inspiriert und motiviert.
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