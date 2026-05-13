Die ESC-Termine im Überblick ESC 2026 live streamen: Wann laufen Halbfinale und Finale? Aktualisiert: 10:51 Uhr von Sandra Kausl Der Countdown läuft! Heute startet der 70. "Eurovision Song Contest". Bild: IMAGO / SEPA.Media

Der "Eurovision Song Contest" (ESC) ist eines der größten Live-Musik- und Show-Events Europas. Dieses Jahr findet der 70. ESC vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien statt. Alle News und Infos zu Sendezeiten, teilnehmenden Nationen und bisherigen Gewinner:innen des "Eurovision Song Contest" findest du hier.

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Wann findet der ESC 2026 statt? Wie auch im vergangenen Jahr steht der "Eurovision Song Contest" unter dem Motto "United By Music" und findet vom 12. bis 16. Mai 2026 statt. Die zwei Semifinale sind am 12. und 14. Mai und das große Finale geht am 16. Mai über die Bühne. Alle Events werden im kostenlosen ORF1-Livestream auf Joyn übertragen.

Erstes Halbfinale am Dienstag, 12. Mai 2026, 21:00 Uhr Live vom Wiener Rathausplatz: Dienstag, 12. Mai, 17:55 Uhr

Mr. Song Contest proudly presents: Dienstag, 12. Mai, 20:15 Uhr

Live-Broadcast: Dienstag, 12. Mai, 21:00 Uhr

Du willst live im TV dabei sein? Alle Sendungen rund um den ESC findest du hier! Hier geht es zum ORF1-Livestream auf Joyn

Zweites Halbfinale am Donnerstag, 14. Mai 2026, 21:00 Uhr Live vom Wiener Rathausplatz: Donnerstag, 14. Mai, 17:55 Uhr

Mr. Song Contest proudly presents: Donnerstag, 14. Mai, 20:15 Uhr

Live-Broadcast: Donnerstag, 14. Mai, 21:00 Uhr

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Großes Finale am Samstag, 16. Mai 2026, 21:00 Uhr Mr. Song Contest proudly presents: Samstag, 16. Mai, 16:00 Uhr

JJ - Mein Traum wird wahr: Samstag, 16. Mai 2026, 17:00 Uhr

Live vom Wiener Rathausplatz: Samstag, 16. Mai, 17:55 Uhr

Live-Broadcast: Samstag, 16. Mai, 21:00 Uhr

Du willst die Reise von JJ noch einmal miterleben? Ganze Folge Mein Traum wird wahr - JJ beim ESC 2025 JJ - Mein Traum wird wahr Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.05.2026 • 47 Min Link kopieren Teilen

Wie viele Nationen nehmen am ESC 2026 teil? In diesem Jahr treten insgesamt 35 Länder beim "Eurovision Song Contest" gegeneinander an - das sind so wenige wie seit der Einführung der Halbfinale im Jahr 2004. Aufgrund der Teilnahme Israels ziehen sich Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien aus dem Wettbewerb zurück. Grund dafür ist die Kritik am militärischen Vorgehen Israels im Nahostkonflikt. Dafür nimmt Bulgarien zum ersten Mal seit 2022 wieder Teil, Rumänien ist zum ersten Mal seit 2023 dabei und auch Moldau nimmt seit 2024 wieder am ESC teil.

Wer hat den ESC zuletzt gewonnen? Der "Eurovision Song Contest" findet immer in dem Land statt, das den ESC im Vorjahr für sich gewinnen konnte. Das waren die Gewinnerinnen und Gewinner des "Eurovision Song Contest" der letzten zehn Jahre: 2025: JJ mit "Wasted Love", Österreich

2024: Nemo mit "The Code", Schweiz

2023: Loreen mit "Tattoo", Schweden

2022: Kalush Orchestra mit "Stefania", Ukraine

2021: Måneskin mit "Zitti E Buoni", Italien

2020: kein Wettbewerb - Ausfall der Show aufgrund der Corona-Pandemie

2019: Duncan Laurence mit "Arcade", Niederlande

2018: Netta mit "Toy", Israel

2017: Salvador Sobral mit "Amar Pelos Dois", Portugal

2016: Jamala mit "1944", Ukraine

2015: Måns Zelmerlöw mit "Heroes", Schweden

Wer ist das Maskottchen des ESC 2026? Das flauschige Maskottchen Auri steht für Einheit, Kreativität und das ESC-Motto "United by Music". Mit seiner Herztasche in Österreichfarben begrüßt er Fans und Delegationen aus aller Welt in Wien. Gemeinsam mit Moderatorin Yvonne Lacina-Blaha reist Auri durch Österreich, ist in ORF-Kinderprogrammen zu sehen und bringt Kindern die kreative Welt des Eurovision Song Contests näher. Während der ESC-Woche 2026 wird Auri natürlich auch live vor Ort mitfeiern.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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