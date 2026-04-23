Aus dem Studio
ESC 2026: Maskottchen Auri sorgt bei "Café Puls" für witzigen TV-Moment
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Das offizielle ESC-Maskottchen Auri hat seinen nächsten großen Auftritt hingelegt. In "Café Puls" sorgte die bunte und flauschige Figur beim ESC-Quiz mit den Moderatoren Julia und Jakob für beste Unterhaltung. Hier erfährst du, wo du das Quiz sehen kannst und wofür Auri eigentlich steht.
Auri mischt "Café Puls"-Quiz auf
Was für ein ungewöhnlicher Gast am Morgen: Auri, das offizielle Maskottchen des "Eurovision Song Contest" 2026, stattet "Café Puls" einen Besuch ab und greift direkt ins Geschehen ein. Während sich die Moderatoren Julia und Jakob einem Quiz stellen, "kommentiert" Auri das Geschehen auf seine ganz eigene Art und sorgt damit für Lacher.
Mit viel Charme und einer Portion Humor wird der Auftritt schnell zum Highlight. Sieh dir an, wie gut sich das Moderatoren-Duo dabei geschlagen hat und welche Rolle Auri im Studio spielt.
Auri im "Café Puls"-Studio
Das steckt hinter ESC-Maskottchen Auri
Doch wer oder was ist Auri eigentlich? Der ORF hat die Figur als offizielles Maskottchen für den "Eurovision Song Contest" 2026 in Wien vorgestellt. Auri steht symbolisch für zentrale ESC-Werte wie Zusammenhalt, Vielfalt und die verbindende Kraft der Musik. Gleichzeitig richtet sich die Figur gezielt an ein jüngeres Publikum: Kinder sollen ermutigt werden, an sich selbst zu glauben und große Träume zu verfolgen.
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