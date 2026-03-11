Exklusive Dreh-Einblicke ESC 2026: Hinter den Kulissen von Cosmós Musikvideo "Tanzschein" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Marlene Sofie Weissböck Cosmó gibt exklusive Einblicke in seinen Musikvideo-Dreh. Bild: Café Puls

Österreichs "Eurovision Song Contest"-Teilnehmer Cosmó hat gerade sein neues Musikvideo zu seinem Song "Tanzschein" gedreht und veröffentlicht. Ausgewählte Freund:innen des Sängers sind nicht nur beim Dreh dabei, sie dürfen sogar selbst als Background-Tänzer:innen mittanzen. Redakteurin Marlene gewährt euch Einblicke hinter die Kulissen des Drehs.

Cosmó verarbeitet seine erste Cluberfahrung im Song Stroboskopblitze, dröhnender Bass und ausgelassene Partystimmung – all das zeigt das Musikvideo zu Cosmós ESC-Song "Tanzschein". Im Kern erzählt der Song von seiner Wunsch-Clubnacht: Ein Türsteher lässt nur diejenigen hinein, die wirklich tanzen wollen, und die Tanzfläche füllt sich mit tanzwütigen Menschen und guter Stimmung. Cosmó verarbeitet darin seine erste Cluberfahrung. Mit 16 war er das erste Mal in Wien unterwegs mit dementsprechend hohen Erwartungen an den Abend. Inspiriert von Geschichten, die er von seiner Mama über die wilden 80er-Jahre gehört hat – mit extravaganter Kleidung der Gäste, die mit voller Lebensfreude auf der Tanzfläche tanzen – stellt er sich seine eigene perfekte Nacht vor. Die Realität damals sieht jedoch anders aus: Die Gäste sind größtenteils in Schwarz gekleidet, stehen eher zurückhaltend herum und sind auf Partnersuche. Dieser Kontrast zwischen Vorstellung und Wirklichkeit fließt direkt in die Gestaltung von "Tanzschein" ein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Freund:innen als Backroundtänzer:innen Beim Musikvideo-Dreh zu "Tanzschein" wird der ehemalige "The Voice Kids"-Finalist unter anderem auch von Influencer:innen wie Hanna Niedrist ("Austriasginger") und Michael Skopek ("Michi_Skopek") unterstützt. Hanna ist vielen nicht nur durch ihre Tätigkeit als Influencerin vertraut, sondern auch aus der 4. Staffel "Forsthaus Rampensau", in der sie sich mit ihrer Freundin Zoe bis ins Finale kämpft. Schon zuvor haben Hanna und Michi Cosmó unterstützt und gemeinsam mit ihm ein Tanzreel auf Hannas Instagram-Kanal veröffentlicht. Im Musikvideo steht der Sänger nun mit seinen Background-Tänzer:innen vor der Kamera, die er als "Familie und Freunde" bezeichnet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Weitere Mitwirkende im Video waren unter anderem ein Unikollege von Cosmó, eine alte Schulfreundin von ihm sowie "The Voice Kids"-Kollege Emil Georgis mit Begleitung. Cosmó hatte es in der Gesangsshow im Team von Coach Alvaro Soler sogar bis ins Finale der zehnten Staffel geschafft.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein "Tanzschein", der verbindet Mit dem Musikvideo zu "Tanzschein" zeigt Cosmó, dass er nicht nur musikalisches Talent besitzt, sondern auch die Fähigkeit, Menschen zu verbinden und seine eigenen Erlebnisse – wie die erste Clubnacht – auf unterhaltsame Weise für alle spürbar zu machen. Für alle ESC-Fans, die jetzt ebenfalls vom Tanzfieber gepackt sind, gibt es tolle Neuigkeiten: Auf Joyn warten spannende ESC-Highlights, Clips, Dokus und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. So könnt ihr den Song Contest gemütlich von der Couch aus erleben oder gemeinsam mit Cosmó in Tanzstimmung kommen. Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

