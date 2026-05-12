Die ESC-Termine im Überblick
ESC 2026 live streamen: Wann laufen Halbfinale und Finale?
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Der "Eurovision Song Contest" (ESC) ist eines der größten Live-Musik- und Show-Events Europas. Dieses Jahr findet der 70. ESC vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien statt. Alle News und Infos zu Sendezeiten, teilnehmenden Nationen und bisherigen Gewinner:innen des "Eurovision Song Contest" findest du hier.
Wann findet der ESC 2026 statt?
Wie auch im vergangenen Jahr steht der "Eurovision Song Contest" unter dem Motto "United By Music" und findet vom 12. bis 16. Mai 2026 statt. Die zwei Semifinale sind am 12. und 14. Mai und das große Finale geht am 16. Mai über die Bühne. Alle Events werden im kostenlosen ORF1-Livestream auf Joyn übertragen.
Erstes Halbfinale am Dienstag, 12. Mai 2026, 21:00 Uhr
Live vom Wiener Rathausplatz: Dienstag, 12. Mai, 17:55 Uhr
Mr. Song Contest proudly presents: Dienstag, 12. Mai, 20:15 Uhr
Live-Broadcast: Dienstag, 12. Mai, 21:00 Uhr
Du willst live im TV dabei sein?
Alle Sendungen rund um den ESC findest du hier!
Zweites Halbfinale am Donnerstag, 14. Mai 2026, 21:00 Uhr
Live vom Wiener Rathausplatz: Donnerstag, 14. Mai, 17:55 Uhr
Mr. Song Contest proudly presents: Donnerstag, 14. Mai, 20:15 Uhr
Live-Broadcast: Donnerstag, 14. Mai, 21:00 Uhr
Großes Finale am Samstag, 16. Mai 2026, 21:00 Uhr
Mr. Song Contest proudly presents: Samstag, 16. Mai, 16:00 Uhr
JJ - Mein Traum wird wahr: Samstag, 16. Mai 2026, 17:00 Uhr
Live vom Wiener Rathausplatz: Samstag, 16. Mai, 17:55 Uhr
Live-Broadcast: Samstag, 16. Mai, 21:00 Uhr
Du willst die Reise von JJ noch einmal miterleben?
Wie viele Nationen nehmen am ESC 2026 teil?
In diesem Jahr treten insgesamt 35 Länder beim "Eurovision Song Contest" gegeneinander an - das sind so wenige wie seit der Einführung der Halbfinale im Jahr 2004.
Aufgrund der Teilnahme Israels ziehen sich Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien aus dem Wettbewerb zurück. Grund dafür ist die Kritik am militärischen Vorgehen Israels im Nahostkonflikt. Dafür nimmt Bulgarien zum ersten Mal seit 2022 wieder Teil, Rumänien ist zum ersten Mal seit 2023 dabei und auch Moldau nimmt seit 2024 wieder am ESC teil.
Wer hat den ESC zuletzt gewonnen?
Der "Eurovision Song Contest" findet immer in dem Land statt, das den ESC im Vorjahr für sich gewinnen konnte. Das waren die Gewinnerinnen und Gewinner des "Eurovision Song Contest" der letzten zehn Jahre:
2025: JJ mit "Wasted Love", Österreich
2024: Nemo mit "The Code", Schweiz
2023: Loreen mit "Tattoo", Schweden
2022: Kalush Orchestra mit "Stefania", Ukraine
2021: Måneskin mit "Zitti E Buoni", Italien
2020: kein Wettbewerb - Ausfall der Show aufgrund der Corona-Pandemie
2019: Duncan Laurence mit "Arcade", Niederlande
2018: Netta mit "Toy", Israel
2017: Salvador Sobral mit "Amar Pelos Dois", Portugal
2016: Jamala mit "1944", Ukraine
2015: Måns Zelmerlöw mit "Heroes", Schweden
Wer ist das Maskottchen des ESC 2026?
Das flauschige Maskottchen Auri steht für Einheit, Kreativität und das ESC-Motto "United by Music". Mit seiner Herztasche in Österreichfarben begrüßt er Fans und Delegationen aus aller Welt in Wien. Gemeinsam mit Moderatorin Yvonne Lacina-Blaha reist Auri durch Österreich, ist in ORF-Kinderprogrammen zu sehen und bringt Kindern die kreative Welt des Eurovision Song Contests näher. Während der ESC-Woche 2026 wird Auri natürlich auch live vor Ort mitfeiern.
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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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