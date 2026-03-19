ESC-Stars und Maskottchen enthüllt ESC 2026: Erste Details zu Show-Programm und Stars bekannt Veröffentlicht: 16:10 Uhr von Marlene Sofie Weissböck ESC-Executive-Producer Michael Krön und der Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, Thomas Waldner, präsentieren das neue ESC-Maskottchen. Bild: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien steht in den Startlöchern für den "Eurovision Song Contest 2026". Unter dem Motto "The Big Show!" erwarten die Zuseher:innen im Mai bekannte Stars und ein neues Maskottchen. Wir haben alle Infos zum ESC-Programm 2026 für euch.

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Joyn aufdrehen und den "Tanzschein" holen: Hier bekommst du den exklusiven Blick hinter die Kulissen Café Puls "Tanzschein": Beim Musikvideo-Dreh mit Cosmó

ESC-Zeitreise und ein neuer Song von JJ Das erste Semifinale startet mit "70 Years of Love", einer filmischen Zeitreise durch sieben Jahrzehnte Eurovision-Geschichte. Zusätzlich bringt ein 70-köpfiger Chor eine Hommage an den Klassiker "L’amour est bleu" auf die Bühne. Das Lied ist 1967 in der Wiener Hofburg beim Wettbewerb vertreten. Später sorgt zwischen den Auftritten der Kandidat:innen das Moderatorenduo - bestehend aus Victoria Swarovski und Michael Ostrowski - gemeinsam mit dem ehemaligen australischen Teilnehmer von 2025 "Go-Jo" (bekannt auch als "Milkshake Man") für Unterhaltung. Bei ihrem Auftritt zeigen sie die Unterschiede zwischen "Austria und Australia" auf. Im zweiten Semifinale steht eine selbstironische Performance des Vorjahressiegersongs "Wasted Love" auf dem Programm. Das Besondere hierbei: Performt wird das Lied vom Moderationsduo des Abends. Doch auch der ESC-Gewinner JJ darf später zum Mikro greifen. Der ESC-Gewinner 2025 präsentiert zwischen den Wettbewerbsbeiträgen einen neuen Song.

Warum Cosmó selbst Schüler:innen zum Tanzen bringt, siehst du hier: Café Puls ESC-Entscheid: Cosmó vertritt Österreich 2026 in Wien

So sieht das Finale aus Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien übernimmt zahlreiche musikalische Beiträge und ist auch auf der Bühne im Finale zu sehen. Die Eröffnungsnummer des Finales erzählt die Reise eines kleinen Papierboots, das ursprünglich Teil der Siegerperformance des Vorjahres ist. Das Boot reist von der Schweiz über Rhein und Donau bis nach Wien. JJ singt "The Queen of the Night", während alle 25 Finalist:innen gleichzeitig in die Wiener Stadthalle einziehen.

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Cosmó kehrt zurück: Der wohl bekannteste Schüler besucht das Gymnasium Neusiedl Café Puls "Tanzschein"-Fieber im Gymnasium Neusiedl am See

Diese Stars und Sternchen sind bereits enthüllt Während der Voting-Pause folgen weitere Künstler:innen: In "Celebration!" interpretieren Eurovision-Allstars legendäre Songs aus sieben Jahrzehnten neu. Der weltweit bekannte DJ Parov Stelar bringt Electroswing auf die Bühne, bevor Sänger Cesár Sampson mit einer Soul-Version von Billy Joels "Vienna" den Übergang zum Voting-Finale gestaltet. Zusätzlich tragen Showeinlagen wie "Professor Eurovision" und das "Eurovision Quiz" zur Stimmung bei. Während "Professor Eurovision" in jeder Sendung Fragen rund um den Wettbewerb beantwortet, testet Michael Ostrowski im "Eurovision Quiz" das Wissen der Kandidat:innen.

Maskottchen "Auri" beim ESC 2026 "Auri", das offizielle Maskottchen des ESC 2026, verkörpert Gemeinschaft und künstlerische Vielfalt. Zusätzlich dazu erscheint ein Kinderbuch, das jungen Fans auf spielerische Weise die Welt des Song Contests näherbringt. Während der ESC-Woche ist "Auri" bei zahlreichen Events, beim "Vienna City Marathon" sowie in Kinderprogrammen präsent. Für Sammlerinnen und Sammler werden exklusive Merchandise-Artikel angeboten, darunter Schneekugeln, Filz-Schlüsselanhänger und Kühlschrankmagnete. Anlässlich des Jubiläums wird zudem ein offizielles ESC-Kochbuch veröffentlicht, das Rezepte aus allen 35 teilnehmenden Ländern enthält.

Rahmenprogramm im RadioKulturhaus Parallel zum Wettbewerb bietet das ORF RadioKulturhaus ein vielfältiges Begleitprogramm mit Gesprächsrunden, Quizveranstaltungen und einem Konzert des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, bei dem bekannte Eurovision-Songs neu interpretiert werden.

Gemeinschaft durch den "Tanzschein": Cosmo erzählt im Café Puls-Interview von einem lang gehegten Traum Café Puls Musik, die verbindet: Cosmó plaudert aus dem Nähkästchen

Der "Eurovision Song Contest" auf Joyn Egal, ob große Namen wie der Electro Swing-Musiker Parov Stelar oder das Maskottchen "Auri": im ORF-Livestream auf Joyn erwarten euch zahlreiche spannende ESC-Highlights, Clips, Dokumentationen und exklusive Blicke hinter die Kulissen, und das ganz ohne Ticket. So lässt sich der "Eurovision Song Contest" bequem von der Couch aus genießen, ohne dass ihr dafür viel Geld ausgeben müsst. Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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