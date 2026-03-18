Österreich auf dem Weg zum ESC Nach dem ESC-Vorentscheid: Lena Schauer im exklusiven Interview Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Marlene Sofie Weissböck Sängerin Lena Schauer überzeugte beim ESC-Vorentscheid mitunter auch die Jury. Bild: Café Puls

Mit ihrem selbstgeschriebenen, bluesig-souligen Pop-Song "Painted Reality" hat die 22-jährige Lena Schauer aus Tirol beim österreichischen ESC-Vorentscheid für viele Punkte gesorgt. Wie sie die Entscheidung beim Wettbewerb erlebt hat und welche Emotionen danach hochkommen, verrät sie im exklusiven Interview.

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Das exklusive Interview mit Lena Schauer Redakteurin: Wie hast du den Moment erlebt, als klar wurde, dass es für den ESC doch nicht ganz reicht? Lena Schauer: Es war ein gemischtes Gefühl, also auch eine gewisse Erleichterung, wenn man jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang daran gearbeitet hat und jetzt ist einfach wieder Platz für etwas Neues und das war gar nicht unbedingt negativ.

Ich habe mich einfach über die zwölf Punkte gefreut und das war dann einfach das Highlight. Lena ist mit zwölf Punkten zur Jury-Gewinnerin geworden.

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Redakteurin: Wenn du heute auf deinen Auftritt zurückblickst, würdest du etwas anders machen? Lena Schauer: Nein, ich würde es genauso wieder machen.

Redakteurin: Was glaubst du, warum hat es am Ende nicht ganz gereicht? Lena Schauer: Das ist immer schwierig. Ich glaube, man kann Menschen emotional zu nichts zwingen. Und das ist ja okay so. Da kann man glaube ich viele Gründe finden, also wenn man da anfängt zu suchen, findet man viele wahrscheinlich. Redakteurin: Kannst du dir vorstellen, noch einmal beim ESC-Vorentscheid anzutreten? Lena Schauer: Auf jeden Fall. Also wenn es dazu kommen sollte und die Zeit reif ist, dann kann ich mir das vorstellen.

Redakteurin: Wie bist du persönlich mit der Situation umgegangen? Lena Schauer: Für mich war es eigentlich gar nicht so eine Enttäuschung, weil ich war eben auch mit meinen Leute dort und wir haben einfach so eine geile Zeit gehabt und ich habe da einfach das Beste daraus gemacht und es geht jetzt auch so richtig los. Also wir sind alle motiviert und es kommt noch viel.

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ESC-Inhalte, so weit das Auge reicht Neben exklusiven Interviews zum "Eurovsion Song Contest" hält Joyn zahlreiche weitere Highlights für Musikliebhaber:innen bereit und das ganz ohne Eintrittskarte für die große Bühne. Ob spannende Backstage-Eindrücke oder interessante Geschichten rund um die Künstler:innen: Hier findet jede und jeder ESC-Fan genau das Richtige. Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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