Neues Traumpaar am Reality-Himmel? Walentina Doronina redet offen über ihre Beziehung

Beim "Promi Big Brother"-Brunch während des Oktoberfests in München sprach Reality-Ikone Walentina Doronina exklusiv mit uns über ihr Liebesleben. Ob sie aktuell in einer Beziehung ist und sich einen gemeinsamen Reality-Auftritt mit ihrem Partner vorstellen könnte, erfährst du hier.
Walentina Doronina hat 2022 zusammen mit ihrem damaligem Freund und späteren Verlobten Can Kaplan bei "Promi Big Brother" teilgenommen. Auf die Frage, ob sie eine Beziehung wieder so öffentlich machen würde, reagiert sie skeptisch.
"Promi Big Brother" 2022 mit Walentina
Single oder vergeben?
Überraschenderweise legt Walentina im Interview offen, dass sie seit über einem Jahr in einer Beziehung ist: "Es gab Up und Downs, es gab auch On-Off-Phasen, aber jetzt gab es wieder den Weg zusammen". Trotz schwieriger Momente zweifelt sie nicht an den Qualitäten von "Mr. Undercover".
Gegenüber uns teilt Walentina ihre Zukunftspläne mit dem geheimen Partner. Die Reality-Queen kennt den "jungen Mann" schon seit sieben Jahren und wohnt in der selben Umgebung. Wenn ihre gekaufte Immobilie in einem Jahr fertig ist, überlege sie sogar, mit ihm zusammen zu ziehen.
Optisch hat er mir damals schon super zugesagt, vom Charakter super, eine tolle Familie
Walentina kann sich vorstellen, mit dem Mann an ihrer Seite weitere Schritte zu gehen. Heiraten und zusammen Kinder kriegen ist für sie das Ziel. Voraussetzung dafür ist aber "hoffentlich auch mal die richtige Verlobung". Denn bei der "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2022 hatte ihr damaliger Freund Can Kaplan bereits um ihre Hand angehalten.
Gemeinsame Reality-Formate?
Aktuell hält Walentina ihre Beziehung noch aus der Öffentlichkeit raus. Ganz nach dem Motto "Man ist nur einmal jung, warum Liebe verstecken?", erklärt sie, dass sie offen wäre, ihren Freund preiszugeben. "Mr. Undercover" sei bereit für gemeinsame Formate mit Walentina. Sie selber ist sich dabei noch unsicher.
Ich würde schon eigentlich gerne meine Liebe teilen, aber dadurch, dass ich schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe, ist man natürlich ein bisschen vorsichtiger.
Nach Gewaltvorwürfen gegen Can sind die beiden seit Mitte 2024 endgültig getrennt. Aufgrund dieser turbulenten Zeit fällt ihr die Entscheidung, ihre neue Beziehung öffentlich zu leben, sehr schwer.
